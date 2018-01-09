Компания Ахметова подала апелляцию из-за "замороженных" $820 млн, - СМИ
9 января, 2018, 07:29
Компания СКМ, которая принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, подала апелляцию на решение суда на Кипре о замораживании активов ее владельца на $820 млн
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на СКМ.
По их данным, слушание по делу назначено на 27 февраля.
Эту информацию в СКМ также подтвердили агентству "Интерфакс-Украина".
- В октябре 2017 года "Укртелеком" перешел от Ахметова в государственную собственность.
- Среди виновных в деле приватизации телекоммуникационной группы генеральный прокурор Юрий Луценко назвал экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшего министра финансов Юрия Колобова.
- В 2017 году Ренат Ахметов вошел в рейтинг Bloomberg Billionaires Index, его состояние оценивают в $4,38 млрд.
- 5 января стало известно, что суд Кипра заморозил активы украинского миллиардера Рината Ахметова на $820 млн за якобы невыплату средств за приватизацию "Укртелекома". После этого группа компаний СМК Ахметова сделала заявление относительно ареста активов бизнесмена
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