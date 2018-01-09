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Компания Ахметова подала апелляцию из-за "замороженных" $820 млн, - СМИ

Компания СКМ, которая принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, подала апелляцию на решение суда на Кипре о замораживании активов ее владельца на $820 млн

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на СКМ.

По их данным, слушание по делу назначено на 27 февраля.

Эту информацию в СКМ также подтвердили агентству "Интерфакс-Украина".

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