Когда средняя зарплата в Украине будет 10 тысяч грн. Данные Минсоцполитики

9 января, 2018, 09:21

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что средняя зарплата в Украине может повыситься до 10 тыс. грн уже в сентябре

Об этом он сказал в эфире "5 канала".

"Это реальные цифры. По состоянию на ноябрь 2017-го года средняя зарплата уже составляла около 7,5 тыс. грн. Это при минимальной зарплате 3200 грн. Уже сейчас с 1 января мы повысили на 18% заработную плату. Я убежден, что по состоянию на сентябрь (2018 года, - ред.) средняя зарплата может достичь 10 тыс. грн. И это не искусственное регулирование правительством, а четкий и прогнозируемый экономический процесс", - отметил Розенко.

Вице-премьер также рассказал, что в 2017 году на 40-50% произошел рост (оплата труда, - ред), в первую очередь, в бюджетной сфере.

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"Это обязательство правительства, там было больше всего рост зарплат, и это социально справедливо: учителя, врачи, работники культуры, социальной сферы получали небольшие зарплаты. Мы продолжим этот рост в 2018 году... Повышается минимальная зарплата, а значит, все должностные оклады всех бюджетников автоматически, плюс отдельно на 25% мы гарантируем увеличение зарплат образовании", - подчеркнул вице-премьер.

Розенко также добавил, что впервые за много лет Украина начала новый год практически без долгов по зарплате бюджетникам.

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