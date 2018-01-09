Когда средняя зарплата в Украине будет 10 тысяч грн. Данные Минсоцполитики
Об этом он сказал в эфире "5 канала".
"Это реальные цифры. По состоянию на ноябрь 2017-го года средняя зарплата уже составляла около 7,5 тыс. грн. Это при минимальной зарплате 3200 грн. Уже сейчас с 1 января мы повысили на 18% заработную плату. Я убежден, что по состоянию на сентябрь (2018 года, - ред.) средняя зарплата может достичь 10 тыс. грн. И это не искусственное регулирование правительством, а четкий и прогнозируемый экономический процесс", - отметил Розенко.
Вице-премьер также рассказал, что в 2017 году на 40-50% произошел рост (оплата труда, - ред), в первую очередь, в бюджетной сфере.
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"Это обязательство правительства, там было больше всего рост зарплат, и это социально справедливо: учителя, врачи, работники культуры, социальной сферы получали небольшие зарплаты. Мы продолжим этот рост в 2018 году... Повышается минимальная зарплата, а значит, все должностные оклады всех бюджетников автоматически, плюс отдельно на 25% мы гарантируем увеличение зарплат образовании", - подчеркнул вице-премьер.
Розенко также добавил, что впервые за много лет Украина начала новый год практически без долгов по зарплате бюджетникам.
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- Премьер-министр Владимир Гройсман прогнозирует, что в 2018 году средняя зарплата в Украине может составить 10 тыс. грн.
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