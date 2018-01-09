КГБ Беларуси завербовал украинца, чтобы получать данные о воинах АТО, - СМИ

9 января, 2018, 11:20

КГБ Беларуси завербовал украинца, который жил там 11 лет, чтобы получать данные о воинах АТО и пограничниках

Об этом сообщает "Белсат".

Отмечается, что украинец по возвращении из Беларуси пришел в СБУ в Черниговской области и признался, что его завербовал КГБ Беларуси.

В течение 2006-2017 годов украинец постоянно проживал с женой в Хойникском районе Гомельской области. В июне 2017 года в Беларуси его лишили вида на жительство и он вернулся к родителям в поселок Репки Черниговской области, продолжая периодически посещать жену в Беларуси.

В июле прошлого года во время очередной поездки в Беларусь в пограничном пункте пропуска "Новая Гута" под угрозой депортации и запрета въезда на белорусскую территорию сотрудник КГБ Беларуси предложил украинцу сотрудничество. Тот согласился и подписал соответствующие конфиденциальные документы.

Украинец должен был получать задания и передавать собранную информацию в Беларусь во время личных встреч с сотрудником КГБ в "Новой Гуте".

Издание отмечает, что речь шла о сборе информации о местных жителях, которые принимали участие в проведении АТО на Донбассе, а также разведывательных данных об автотранспорте и личном составе пограничной службы и правоохранительных органов Украины, находящихся на территории Репкинского района у границы с Беларусью.

В октябре 2017 против украинца открыли уголовное производство по статье "государственная измена". Но из-за добровольного обращения в СБУ с заявлением о своей связи с представителями иностранной спецслужбы, а также отсутствия убытков, причиненных государственным интересам Украины, мужчину освободили от уголовной ответственности.