Калифорниец пытался сжечь паука, а сгорела его квартира
Об этом сообщает ВВС.
Инцидент произошел в воскресенье, 7 января, в многоквартирном доме в городе Реддинг на севере штата. Очевидцы сообщили местной газете, что подожженный паук горел и бегал по квартире, вызвав пожар. Жильцы квартиры сообщили, что паук прыгнул на матрас, и пока они тушили огонь там, пламя успело распространиться по дому.
Выжил ли паук, неизвестно. Сообщений о раненых не было, но людей из многоэтажки эвакуировали.
Начальник местной пожарной охраны Джерри Грей подтвердил, что в квартире случился пожар, но не уточнил ее причин.
"Информацию о пауке предоставили гражданские на месте пожара, и это является частью нашего расследования", - сказал Грей.
Пожарные сообщили, что помещение могло сгореть из-за паяльной лампы.
По словам местных чиновников, огонь нанес убытков на $11 тыс., а некоторые квартиры стали непригодными для жизни.
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