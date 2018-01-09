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Какие новые обязательства получили центры первичной помощи в 2018 году. Данные МЗ

В Министерстве здравоохранения рассказали, что должны сделать учреждения первичной помощи в этом году

Об этом сообщает пресс-центр Министерства.

В ведомстве напомнили, что медицинская реформа в стране вступает в силу, ведь закон о ней уже подписал президент, а правительство приняло ключевые документы.

В связи с этим коммунальным учреждениям первичной помощи напомнили, что они уже должны:

  • Реорганизоваться в коммунальное некоммерческое предприятие. Это связано с тем, что только они могут заключать соглашения с Национальной службой здоровья и получать прямое финансирование за услуги;
  • Обеспечить компьютеризацию и подключение к электронной системе здравоохранения, получить электронные цифровые подписи для учреждения и врачей;
  • Привести материально-техническое обеспечение учреждения в соответствии с Табелем технического оснащения;
  • Обеспечить оказание помощи в выходные, праздники и для замены основного врача в отпуске, на больничном или во время повышения квалификации;
  • Начать активно подписывать с пациентами Декларации о выборе врача первичной помощи. Сам старт кампании по выбору врача первичной помощи начнется с апреля 2018 года;
  • Заключить договор с Национальной службой здоровья Украины;

 

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