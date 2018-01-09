Какие новые обязательства получили центры первичной помощи в 2018 году. Данные МЗ

9 января, 2018, 15:36

В Министерстве здравоохранения рассказали, что должны сделать учреждения первичной помощи в этом году

Об этом сообщает пресс-центр Министерства.

В ведомстве напомнили, что медицинская реформа в стране вступает в силу, ведь закон о ней уже подписал президент, а правительство приняло ключевые документы.

В связи с этим коммунальным учреждениям первичной помощи напомнили, что они уже должны: