Какие новые обязательства получили центры первичной помощи в 2018 году. Данные МЗ
9 января, 2018, 15:36
В Министерстве здравоохранения рассказали, что должны сделать учреждения первичной помощи в этом году
Об этом сообщает пресс-центр Министерства.
В ведомстве напомнили, что медицинская реформа в стране вступает в силу, ведь закон о ней уже подписал президент, а правительство приняло ключевые документы.
В связи с этим коммунальным учреждениям первичной помощи напомнили, что они уже должны:
- Реорганизоваться в коммунальное некоммерческое предприятие. Это связано с тем, что только они могут заключать соглашения с Национальной службой здоровья и получать прямое финансирование за услуги;
- Обеспечить компьютеризацию и подключение к электронной системе здравоохранения, получить электронные цифровые подписи для учреждения и врачей;
- Привести материально-техническое обеспечение учреждения в соответствии с Табелем технического оснащения;
- Обеспечить оказание помощи в выходные, праздники и для замены основного врача в отпуске, на больничном или во время повышения квалификации;
- Начать активно подписывать с пациентами Декларации о выборе врача первичной помощи. Сам старт кампании по выбору врача первичной помощи начнется с апреля 2018 года;
- Заключить договор с Национальной службой здоровья Украины;
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