Как выросли тарифы на электричество для промышленности в январе. Данные Нацкомиссии
9 января, 2018, 12:24
Тарифы на электроэнергию для промышленности с начала 2018 года выросли в пределах 8-11%
Об этом сообщает пресс-центр Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Ведомство обнародовало таблицу относительно розничных тарифов на электроэнергию, которая отпускается для каждого класса потребителей, кроме населения. Из нее видно, что повышение цен было разным в зависимости от региона и поставщика.
Таким образом, наиболее незначимый рост цен на электроэнергию в этом месяце произошел в Сумской, Луганской, Ровенской и Житомирской областях.
Больше всего цены выросли в Киевской, Ивано-Франковской, Харьковской и Черновицкой областях. Здесь тарифы выросли более чем на 10%.
- Отметим, в конце декабря Нацкомиссия обнародовала планы по повышению цены на электроэнергию 2018 года. Согласно им, повышение должно происходить в 2 этапа: с 1 января на 9,5%, с 1 апреля - еще на 6,1%.
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