Как выросли тарифы на электричество для промышленности в январе. Данные Нацкомиссии

9 января, 2018, 12:24

Тарифы на электроэнергию для промышленности с начала 2018 года выросли в пределах 8-11%

Об этом сообщает пресс-центр Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Ведомство обнародовало таблицу относительно розничных тарифов на электроэнергию, которая отпускается для каждого класса потребителей, кроме населения. Из нее видно, что повышение цен было разным в зависимости от региона и поставщика.

Таким образом, наиболее незначимый рост цен на электроэнергию в этом месяце произошел в Сумской, Луганской, Ровенской и Житомирской областях.

Больше всего цены выросли в Киевской, Ивано-Франковской, Харьковской и Черновицкой областях. Здесь тарифы выросли более чем на 10%.