Как "Щедрик" звучит на цимбалах. Буковинская группа переиграла известную щедровку
9 января, 2018, 12:28
Кавер-группа ZAPAL из Черновцов выпустила видео, на котором играет всемирно известную украинскую песню “Щедрик” Николая Леонтовича
Клип группа выложила на своем YouTube-канале.
Чтобы переиграть щедривку на свой лад, музыканты использовали гитару, кахон и цимбалы. Видео на кавер-версию "Щедрика" отсняли накануне Сочельника. Снимали ролик на одном из фермерских хозяйств Черновицкой области. Чтобы создать нужную атмосферу, для видео они возвели стену из соломы.
- Украинская группа Onuka сыграла на разных народных инструментах песню "Щедрик" Николая Леонтовича в Международном аэропорту "Львов" им. Даниила Галицкого.
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