Как "Щедрик" звучит на цимбалах. Буковинская группа переиграла известную щедровку

9 января, 2018, 12:28

Кавер-группа ZAPAL из Черновцов выпустила видео, на котором играет всемирно известную украинскую песню “Щедрик” Николая Леонтовича

Клип группа выложила на своем YouTube-канале.

Чтобы переиграть щедривку на свой лад, музыканты использовали гитару, кахон и цимбалы. Видео на кавер-версию "Щедрика" отсняли накануне Сочельника. Снимали ролик на одном из фермерских хозяйств Черновицкой области. Чтобы создать нужную атмосферу, для видео они возвели стену из соломы.