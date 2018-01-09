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ГПУ передала в суд дело подозреваемого в покушении на жизнь Татьяны Чорновол

Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование и направила в Бориспольский горрайсуд обвинительный акт в отношении одного из подозреваемых в покушении на жизнь нардепа Татьяны Чорновол

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Подозреваемого обвиняют в совершении в декабря 2013 года покушения на Черновол. Сейчас в отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Всего в этом деле сообщено о подозрении 5 лицам: по двум другим подозреваемым обвинительные акты направлены в суд, они осуждены к лишению свободы, еще один находится в розыске, один подозреваемый умер.

Напомним, в декабря 2013 года во время Евромайдана злоумышленники остановили автомобиль с Татьяной Чорновол на Бориспольской трассе, после чего ее жестоко избили. Следствие установило, что нападавшие имели целью убить Чорновол, столкнув ее машину с дороги.
По словам Чорновол, нападение на нее было совершено по личному распоряжению Виктора Януковича.
Печерский районный суд задержал в этом деле криминального авторитета Олега Нетребко (прозвище Нетрик) в мае, после того как Беларусь выдворила его в Украину.
Непосредственные исполнители преступления - подчиненные Нетрика члены Каменского ОЗУ - Зинченко, Залюбовский, Корнилов скрывались в России.
Олега Нетребко, которого считают организатором нападения на Татьяну Чорновол, нашли повешенным в камере СИЗО.

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