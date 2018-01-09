ГПУ направила в суд дело о хищении мэром Бучи земли на 400 млн

9 января, 2018, 19:02

Генеральная прокуратура Украины направила в Ирпенский городской суд обвинительный акт в отношении действующего городского головы города Буча Киевской области Анатолия Федорука, а также секретаря горсовета и экс-начальников отдела Госкомзема города

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Чиновникам инкриминируют злоупотребление служебным положением во время изъятия земель лесного фонда и изменения их целевого назначения. Уголовное производство было открыто по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Следователи установили, что на протяжении 2002-2015 годов чиновники незаконно передали в собственность земельные участки лесного фонда общей площадью более 80 га, причинив государству ущерб в общей сложности на 400 млн грн.