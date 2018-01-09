Глава Николаевщины процитировал стихотворение пророссийской поэтессы о ностальгии по СССР

9 января, 2018, 13:55

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко поздравил в Facebook украинцев с праздниками, процитировав стихотворение антиукраинской поэтессы Ирины Самариной о ностальгии по советским временам

Он опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором декламирует стихотворение.

"А секса не было у нас в СССР И потому рождались дети от любви [...] росли в большой стране, где свежий хлеб вкусней казался, чем икра [...] И борщ не фоткали, чтобы хвастаться в instagram... / Но дружба - она намного ближе мне", - идет речь в стихе, процитированном Савченко.

Самарина отличилась своим пропагандистским стихотворением о майдане и о "распятых" украинцах. Самарина написала в своем стихотворении: "Не слава Украине, нет, ребята, позор моей взбесившейся стране!".