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Глава Николаевщины процитировал стихотворение пророссийской поэтессы о ностальгии по СССР

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко поздравил в Facebook украинцев с праздниками, процитировав стихотворение антиукраинской поэтессы Ирины Самариной о ностальгии по советским временам

Он опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором декламирует стихотворение.

"А секса не было у нас в СССР И потому рождались дети от любви [...] росли в большой стране, где свежий хлеб вкусней казался, чем икра [...] И борщ не фоткали, чтобы хвастаться в instagram... / Но дружба - она намного ближе мне", - идет речь в стихе, процитированном Савченко.

Самарина отличилась своим пропагандистским стихотворением о майдане и о "распятых" украинцах. Самарина написала в своем стихотворении: "Не слава Украине, нет, ребята, позор моей взбесившейся стране!".

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