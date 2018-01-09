Франция начала расследование против Apple: замедление старых iPhone там незаконно
Об этом сообщает France24 со ссылкой на агентство AFP.
По данным источников, расследование было открыто еще в пятницу и ведется специалистами ведомства по защите прав потребителей, которое относится к Министерству экономики Франции.
Сообщается, что расследование связано с жалобой ассоциации "Стоп запланированному старению" (HOP или Halte a l'obsolescence Programmee).
Компанию Apple подозревают в намеренном сокращении срока работы некоторых своих продуктов. Пока представители Apple во Франции не предоставили своих комментариев.
Справка:
Так называемое запланированное устаревание - коммерческая практика, при которой производители создают свою продукцию таким образом, чтобы уменьшить срок ее работы, и соответственно, потребители вынуждены были бы ее заменять.
Чтобы решить данную проблему, во Франции еще в 2015 году был принят закон, который сделал эту практику незаконной.
- Напомним, Apple ответила на обвинения в занижении скорости работы старых айфонов. Компания признала, что намеренно снижает тактовую частоту процессоров.
- Занижение скорости процессоров объяснили природой литий-ионных аккумуляторов, которые очень недолговечны и плохо переносят высокие и низкие температуры.
- Впоследствии против компании подали два коллективных иска в США . Иски подали в Калифорнии и Чикаго группы, которые представляют других пользователей iPhone. Истцы утверждают, что эти пользователи понесли "экономические убыткы".
- В Штатах дело могут квалифицировать как незаконное сокрытие существенной информации. По мнению юриста, это "прямое нарушение" законодательства по защите потребителей в трех штатах, где живут истцы, которых он представляет.
- Жительница Калифорнии Виолетта Майлян подала иск на компанию Apple за умышленное замедление устаревших моделей iPhone на сумму в $999999999000, то есть почти триллион. Требования другой истицы, Раисы Дрентивы из Нью-Йорка — $100 миллионов.
- Доля компании Apple на рынке смартфонов значительно уменьшилась и в третьем квартале 2017 года составляла 60%.
- Apple извинилась за то, что намеренно замедляет работу старых iPhone. Там заявили, что таким образом пытаются продлить срок работы смартфонов
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