Евровидение-2018 будут вести две актрисы, журналистка и активистка

9 января, 2018, 17:36

Ведущими "Евровидения", которое состоится в португальском Лиссабоне в мае 2018 года, выбрали Филомену Каутелу, Сильвию Альберто, Даниэлу Руа и Катарину Фуртадо

Об этом сообщает сайт конкурса.

"Филомена Каутела, Сильвия Альберто, Даниэла Руа и Катарина Фуртадо стали ведущими прямых эфиров во время Евровидения-2018 в Лиссабоне", - говорится в сообщении.

Филомена Каутела родилась в Лиссабоне в 1984 году, а в 2000 году начала карьеру актрисы в театре. За 4 года она дебютировала в кино и в 2005 году стала ведущей MTV Portugal. Филомена продолжала выступать в театре и кино, а работа на телевидении привлекла ее на различные проекты на каналах. Во время Евровидения-2017 в Киеве Филомена объявляла оценки жюри во время финала и в прямом эфире общалась с украинскими ведущими.

36-летняя Сильвия Альберто родилась в Лиссабоне и дебютировала на телевидении в The Disney Club в 19 лет. За год она презентовала шоу на канале RTP и начала карьеру на радио, позже работала телевизионным репортером.

В 2006 году перешла на канал RTP, чтобы провести несколько телешоу о талантах, в частности, о танцах и кулинарии. Сильвия комментировала Евровидение в 2011, 2013 и 2014 годах.

Даниэла Руа родилась в Бостоне (США) в 1983 году. Когда ей было 5 лет, семья переехала в Португалию. В 16 лет она начала карьеру актрисы, снявшись в телесериале. Даниэла получила степень бакалавра в области исполнительного искусства в университете в Лондоне, а театральному искусству училась в Нью-Йорке. Актриса также вручала награды американской премии "Выбор народа" в 2012 году.

Катарина Фуртадо родилась в Лиссабоне в 1972 году. Она уже несколько лет работает телеведущей и актрисой, разрабатывая проекты, связанные с расширением прав и возможностей. В 2017 году Катарину Фуртадо считали наиболее привлекательным человеком в Португалии, ее работа и щедрость вдохновляет португальцев. Катарина была послом доброй воли ООН с 2000 года, а в 2012 году основала организацию по повышению осведомленности о правах женщин. В 2013 году она получила награду "Женщина года" от журнала GQ. Автор книги "Что я вижу и не забываю".

Напомним, в 2017 году песенный конкурс вели трое мужчин.