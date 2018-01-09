Доллар на черном рынке достигает 28,7 грн
9 января, 2018, 13:52
Во вторник, 9 января, средний курс доллара на черном рынке по состоянию на 13:40 составил 28,16-28,25 грн в покупке и продаже соответственно
Об этом сообщает "Минфин".
При этом доллар продают по цене от 28,23 до 28,7 грн, покупают в диапазоне 28,05-28,4 грн/долл.
Официальный курс от НБУ установлен на уровне 28,2 грн/долл., 33,97 грн/евро и 4,89 грн за 10 руб.
Межбанк 9 января открылся по 28,2-28,23 грн/долл. в покупке и продаже соответственно, но позже доллар подорожал до 28,23 грн в покупке и 28,25 грн в продаже.
- Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман назвал ослабление курса гривни "сезонным" и заявил, что ожидает стабилизации нацвалюты.
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