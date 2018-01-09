Британский певец снял трогательный клип, в котором гуляет по улицам Киева

9 января, 2018, 12:16

Популярный британский певец Калум Скотт снял в Киеве клип на свою новую песню You Are The Reason

Видео музыкант опубликовал на YouTube-канале.

В песне Калум Скотт из Великобритании поет о любви к девушке, которая его вдохновляет и прогуливается по городу. В клипе он проходит возле памятника Тарасу Шевченко, Национальный театр оперы и балета Украины им. Тараса Шевченко, идет мимо Софийского собора.

Также певец гуляет по Крещатику и заходит в подземный переход на Майдане независимости. Наконец он доходит до купола ТЦ Globus, у которого под светом прожектора танцует пара.

"С гордостью объявляю, что мое официальное музыкальное видео для You Are The Reason получается сейчас! Это видео много для меня значит", - написал Калум Скотт на своей Facebook-странице.