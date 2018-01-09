Британский певец снял трогательный клип, в котором гуляет по улицам Киева
Видео музыкант опубликовал на YouTube-канале.
В песне Калум Скотт из Великобритании поет о любви к девушке, которая его вдохновляет и прогуливается по городу. В клипе он проходит возле памятника Тарасу Шевченко, Национальный театр оперы и балета Украины им. Тараса Шевченко, идет мимо Софийского собора.
Также певец гуляет по Крещатику и заходит в подземный переход на Майдане независимости. Наконец он доходит до купола ТЦ Globus, у которого под светом прожектора танцует пара.
"С гордостью объявляю, что мое официальное музыкальное видео для You Are The Reason получается сейчас! Это видео много для меня значит", - написал Калум Скотт на своей Facebook-странице.
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