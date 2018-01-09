Британские саперы будут тренировать более 30 украинских военных

9 января, 2018, 16:38

Инструкторы из Великобритании будут тренировать более 30 украинских военных, которые приобретут навыки по ведению боевых действий в городе

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

В течение 2 недель на базе Учебного центра Военной службы правопорядка ВСУ инструкторы из Великобритании будут тренировать более 30 слушателей, которые приобретут навыки по ведению оборонительных действий в городских условиях и противодействию самодельным взрывным устройствам.

"Наши военнослужащие получили немалый опыт профессиональной деятельности в районе проведения антитеррористической операции, и я убежден, что они есть чем поделиться с международными партнерами", - сообщил начальник Центра майор Олег Керницкий.

Стоит отметить, что иностранные инструкторы сотрудничают с оборонным ведомством в рамках операции «Орбитал» и уже провели немало разноплановых тренингов и курсов для украинских военнослужащих.

Ранее Канада научила более 5 тыс. украинских военнослужащих и предоставила Украине помощь более чем 700 млн канадских долларов.

Швеция заинтересована присоединиться к миссии Вооруженных сил Канады "Объединитель" (Unifier) ​​с целью подготовки украинских военных.

Сообщалось, что министерство обороны Великобритании готово присоединиться к оказанию помощи в подготовке личного состава Национальной гвардии Украины.