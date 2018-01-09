Армия США разработала симулятор выживания во время школьной перестрелки. Как это выглядит
Об этом говорится на сайте Департамента внутренней безопасности США.
Это позволяет в виртуальной реальности отработать необходимые действия. В текущей версии события происходят в 26-этажном отеле, но скоро выйдет обновление, в котором будет сценарий со стрельбой в школе.
Этот сценарий призван научить полицейских и преподавателей правильно действовать в случае вооруженного нападения на школу. При этом в симуляции можно будет "примерить" на себя не только роль учителя или сотрудника полиции, но также и стрелка, что позволит лучше прогнозировать поведение будущей угрозы.
При этом "сюжет" основан на инциденте в Виргинском политехническом институте в апреле 2007 года. Тогда было убито 33 человека, ранения получили еще 25.
Сам EDGE работает на движке Unreal Engine и распространяется совершенно бесплатно. В первую очередь он предназначен для обучения. Дата выхода обновления с эпизодом в школе пока не сообщается. Бюджет проекта составил $5,6.
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