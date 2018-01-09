Адвокаты Ноздровской объяснили, почему родственники сомневаются, что задержанный - реальный убийца
Об этом сообщил представитель потерпевшей стороны, адвокат Анатолий Худяков в комментарии "Украинской правде".
"Из СМИ нам стало известно, что задержанный - Юрий Россошанский, отец Дмитрия (водителя, который сбил насмерть сестру Ноздровской, - ред.). Но и у нас, как у представителей потерпевшей стороны, и у родственников Ирины - ее дочери, в частности, - вызывает очень большое сомнение, что задержанный - реальный исполнитель", - заявил Худяков.
По его словам, этот задержанный - "легкая, простая версия, которая лежала на поверхности".
"Тело Ирины нашли недалеко от дома Россошанских. Нашли так, будто его никто не прятал. То есть его должны были оставить так, чтобы его нашли. Поэтому первые, к кому бы возникли вопросы - семья Россошанских", - отметил Худяков.
При этом он отметил, что ситуация с приговором в деле, которым занималась в последние годы Ноздровская о гибели ее сестры в результате ДТП с участием Дмитрия Россошанского еще не была окончательной и его родственникам за последние 2 года "ничего не мешало совершить убийство".
"Говорить, что у Юрия Россошанского были мотивы - что Дмитрия посадили и в деле поставлена точка, нельзя. Защита Дмитрия может использовать закон об амнистии ("Закон Савченко"- ред.), и Дмитрий мог бы достаточно быстро выйти по амнистии. Соответственно, мотив для его отца жестоко убивать Ноздровскую - очень "натянутый", - уверен адвокат.
Худяков добавил, что за годы расследования и за время суда Юрий Россошанский вел себя "достаточно сдержанно".
"Были комментарии, какие-то угрозы, но никто их, и Ирина в том числе, не воспринимал как такие, что будут иметь последствия", - добавил он.
Адвокат подчеркнул, что у него и у адвокатов возникают "очень большие вопросы" в связи с тем, что правоохранители не дают им знакомиться с материалами дела.
"Не хотят ли от нас что-то скрыть ... потому что мы мгновенно увидим, если доказательная база слабая. Однозначно одно - дело было подготовлено, а время - выбрано. Заказчиком и исполнителем. И выполнено грамотно", - заявил адвокат.
По данным Худякова, дело по факту убийства Ноздровской возбуждено по статье "умышленное убийство" (до 15 лет заключения).
"На мой взгляд, здесь - ч.2 ст.115, где наказание - до пожизненного заключения. Но тяжесть наказания должна быть установлена с учетом того, каким способом было совершено преступление, по каким мотивам. На теле Ирины - 15 колотых ран", - заявил адвокат.
Он добавил, что родственники погибшей "хотели бы понимать реальную картину" в результате расследования, а не "получить козла отпущения, на которого удобно повесить дело".
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- Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело правозащитницы Ноздровской нашли в реке возле Демидова.
- Ноздровская занималась делом расследования гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. По данным следствия, Россошанский во время совершения смертельного наезда на сестру Ноздровской находился в состоянии наркотического опьянения и не стал оказывать ей первую медицинскую помощь. На момент совершения наезда девушка еще была жива.
- В мае 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.
- В четверг, 28 декабря, Россошанский за счет активной позиции Ноздровской не смог выйти на свободу по амнистии. По данным СМИ, после завершения судебного заседания, которое состоялось в тот день, отец осужденного лично угрожал женщине. Она исчезла уже на следующий день, вечером в пятницу, 29 декабря.
- Смерть правозащитницы Ноздровской расследуют как убийство.
- 2 января в Киеве на улице Владимирской под областным управлением полиции в Киевской области проходил митинг с требованием расследовать убийство Ноздровской. На митинг вышли около 500 человек.
- Дочке и родителям Ноздровской предоставят государственную охрану.
- Полиция не рассматривает версию самоубийства Ноздровской.
- Следствие отрабатывает четыре основные версии убийства правозащитницы.
- Дочь Ноздровской рассказала, кого подозревает в убийстве матери.
- По просьбе родственников, следствие отправило тело Ноздровской на повторную экспертизу.
- Полиция объявила подозрение задержанному жителю Киевской области.
- По данным СМИ, им является отец водителя Дмитрия Россошанського, который в сентябре 2015 года сбил насмерть сестру Ноздровской.
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