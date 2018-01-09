Адвокаты Ноздровской говорят, что от них намеренно скрывают материалы следствия

9 января, 2018, 13:20

Адвокаты погибшей правозащитницы Ирины Ноздровской сетуют, что не имеют доступа к материалам следствия по этому делу

Об этом в эфире Эспрессо.TV заявила адвокат погибшей Тамила Ульянова.

Комментируя то, что отец Дмитрия Россошанского Юрий оставил родным записку перед тем, как его задержали, она отметила, что эту информацию адвокаты узнали из СМИ.

По ее словам, правоохранители не допускают адвокатов Ноздровской к материалам производства, скрывают информацию, которая не должна выйти за рамки следствия.

"У меня есть версия, что нас не допускают (к следствию, - ред.), потому что скрывают какие-то факты, которые мы не должны видеть. Потому что мы, как юристы, конечно увидим противоречия, которые могут быть, и возможные ошибки, которые были допущены следствием. Поэтому от нас максимально и умышленно укрывают (данные, - ред)", - отметила Ульянова.

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