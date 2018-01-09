Адвокаты Ноздровской говорят, что от них намеренно скрывают материалы следствия
Об этом в эфире Эспрессо.TV заявила адвокат погибшей Тамила Ульянова.
Комментируя то, что отец Дмитрия Россошанского Юрий оставил родным записку перед тем, как его задержали, она отметила, что эту информацию адвокаты узнали из СМИ.
По ее словам, правоохранители не допускают адвокатов Ноздровской к материалам производства, скрывают информацию, которая не должна выйти за рамки следствия.
"У меня есть версия, что нас не допускают (к следствию, - ред.), потому что скрывают какие-то факты, которые мы не должны видеть. Потому что мы, как юристы, конечно увидим противоречия, которые могут быть, и возможные ошибки, которые были допущены следствием. Поэтому от нас максимально и умышленно укрывают (данные, - ред)", - отметила Ульянова.
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- Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело правозащитницы Ноздровской нашли в реке возле Демидова.
- Ноздровская занималась делом расследования гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. По данным следствия, Россошанский во время совершения смертельного наезда на сестру Ноздровской находился в состоянии наркотического опьянения и не стал оказывать ей первую медицинскую помощь. На момент совершения наезда девушка еще была жива.
- В мае 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.
- 28 декабря Россошанский за счет активной позиции Ноздровской не смог выйти на свободу по амнистии. По данным СМИ, после завершения судебного заседания, которое состоялось в тот день, отец осужденного лично угрожал женщине. Она исчезла уже на следующий день, вечером в пятницу, 29 декабря.
- Смерть правозащитницы Ноздровской расследуют как убийство.
- 2 января в Киеве на улице Владимирской под областным управлением полиции в Киевской области проходил митинг с требованием расследовать убийство Ноздровской. На митинг вышли около 500 человек.
- Дочке и родителям Ноздровской предоставят государственную охрану.
- Полиция не рассматривает версию самоубийства Ноздровской.
- Следствие отрабатывает четыре основные версии убийства правозащитницы.
- Дочь Ноздровской рассказала, кого подозревает в убийстве матери.
- По просьбе родственников, следствие отправило тело Ноздровской на повторную экспертизу.
- Полиция объявила подозрение задержанному жителю Киевской области.
- Адвокаты и родственники Ноздровской имеют сомнения в том, что задержанный по подозрению в ее убийстве Юрий Россошанский - реальный исполнитель преступления.
- Подозреваемый в убийстве Ноздровской не раскаивается в содеянном, а считает свой поступок оправданным.
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