50 тысяч украинцев стоят в электронной очереди за билетами на Imagine Dragons

9 января, 2018, 18:45

Из-за бешеного спроса на билеты фанаты стоят в многочасовой электронной очереди

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Во вторник 9 января в 12:00 в продаже появились билеты на концерт группы Imagine Dragons. Сам концерт состоится 31 августа на НСК "Олимпийском".

Но фанаты не смогли купить желаемые билеты. Из-за огромного спроса более 50 тысяч пользователей застряли в электронной очереди. По данным на 18:45, в очереди стоит 50 416 человек.