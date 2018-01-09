 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

50 тысяч украинцев стоят в электронной очереди за билетами на Imagine Dragons

Из-за бешеного спроса на билеты фанаты стоят в многочасовой электронной очереди

Соответствующие посты появились в соцсети Facebook.

Во вторник 9 января в 12:00 в продаже появились билеты на концерт группы Imagine Dragons. Сам концерт состоится 31 августа на НСК "Олимпийском".

Но фанаты не смогли купить желаемые билеты. Из-за огромного спроса более 50 тысяч пользователей застряли в электронной очереди. По данным на 18:45, в очереди стоит 50 416 человек.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 января, 2018 вторник

больше новостей

9 января, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать