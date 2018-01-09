40 гранат и 31 гранатомет: в доме 55-летней жительницы Луганщины обнаружили арсенал оружия

9 января, 2018, 17:08

Правоохранители Луганской области провели обыск в доме местной жительницы и обнаружили там целый склад боеприпасов

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Луганской области.

Во время обыска сотрудники СБУ и Управления уголовного розыска ГУ НП в Луганской области в доме 55-летней женщины обнаружили боевой арсенал. В одной из пустых комнат правоохранители нашли и изъяли более 14 тысяч патронов различного калибра, 31 гранатомет, 4 мины, 40 гранат, 2 ручные дымовые гранаты и 2 дымовые мины.

По словам владелицы дома, она не знала о складе боеприпасов, потому что долгое время сдавала дом в аренду.

Сейчас правоохранители открыли дело по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Принимаются меры по установлению и задержанию владельцев изъятого.