Жена одного из самых известных российских футболистов козыряет тем, что она является майором ФСБ

8 января, 2018, 22:31

Алису Аршавину, жену известного футболиста Андрея Аршавина (Россия), вместе с детьми и няней сняли с самолета Москва-Алматы

Авиакомпания "Аэрофлот" распространила официальное заявление по этому поводу.

Представители компании утверждают, что Аршавина с детьми и их няней была снята с рейса за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа. Решение о снятии пассажиров было принято командиром воздушного судна.

"Согласно рапорту старшего бортпроводника, Аршавина проигнорировала требования кабинного экипажа о необходимости соблюдения правил авиакомпании и попыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, несмотря на то, что билет у нее был в эконом, что нарушило условия договора перевозки", - говорится в сообщении.

Кроме того, пассажирка отказывалась следовать инструкциям бортпроводников при подготовке воздушного судна к взлету в части требований к безопасности полетов. Также один ее ребенок не был пристегнут и не находился в кресле в тот момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение.

В рапорте отмечается, что пассажирка "неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж".

Инцидент произошел 6 января и получил огласку в СМИ.