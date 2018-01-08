Задержанному за убийство Ноздровской объявили подозрение

8 января, 2018, 22:58

Жителю Киевской области, задержанному по делу об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской объявили подозрение

Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Только что следователь Вышгородского отдела полиции объявил подозрение в убийстве Ноздровской", - написал он.

Луценко поблагодарил работников Нацполиции и прокуратуры, которые "в условиях искусственно созданной политизированной истерии смогли сделать свое дело".

"Так же, как сделали это в более 2 тысячах производств по убийствам в прошлом году", - добавил он.