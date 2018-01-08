Задержанному за убийство Ноздровской объявили подозрение
8 января, 2018, 22:58
Жителю Киевской области, задержанному по делу об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской объявили подозрение
Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.
"Только что следователь Вышгородского отдела полиции объявил подозрение в убийстве Ноздровской", - написал он.
Луценко поблагодарил работников Нацполиции и прокуратуры, которые "в условиях искусственно созданной политизированной истерии смогли сделать свое дело".
"Так же, как сделали это в более 2 тысячах производств по убийствам в прошлом году", - добавил он.
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