Из-за санкций "Альфа-банк" отказался обслуживать российский ВПК. На очереди "Сбербанк" и ВТБ

8 января, 2018, 20:29

"Альфа-банк" - последний в России частный банк в первой десятке по размеру активов - прекращает обслуживание российских оборонных предприятий в связи с новым пакетом санкций США

Об этом сообщил первый заместитель председателя совета директоров банка Олег Сысуев, передает российский финансовый портал Finanz.ru.

По его словам, на предприятия ОПК, попавшие под американские санкции, были направлены уведомления от "Альфа-банка" о том, что операции с ними в дальнейшем невозможны. Он добавил, что банк пытается "максимально сократить риски".

Они, в частности, включают полное отключение от финансовой системы США, запрет на счета в американских банках и арест активов на территории Штатов. Такие меры заложены в новый закон о санкциях, принятый в США в августе и вступивший в силу в ноябре. Он предусматривает наказание для физических и юридических лиц, участвующих в "значительных сделках" с российскими оборонными предприятиями или разведывательными структурами, перечень которых опубликован в конце октября и включает более 30 компаний, в т.ч. "Сухой", "Туполев", "Калашников", "Ижмаш", "Рособоронэкспорт", а также ФСБ, ГРУ и Службу внешней разведки.

Санкционный пакет уже поставил под угрозу финансирование российского гособоронзаказа, на которое в 2017 году было выделено 1,7 триллиона рублей: в сентябре, через несколько недель после того, как закон прошел все процедуры и был подписан Дональдом Трампом, правительство России было вынуждено заморозить выделение средств для нескольких проектов.

Кроме Альфа-банка под угрозой санкций находятся крупнейшие государственные кредитные огранизации - "Сбербанк" и ВТБ. Они обеспечивают до 90% кредитов, которые получают предприятия российского ВПК и впоследствии, по итогам выполненных работ, «гасит» правительство.