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Взрыв в сирийском Идлибе: больше 20 погибших

По меньшей мере 23 человека погибли и многие получили ранения во время большого взрыва в сирийском городе Идлиб на северо-западе Сирии, который контролируют повстанцы

Центр мониторинга прав беженцев, который базируется в Британии, сообщает, что взрыв произошел в одном из штабов повстанцев, передает ВВС.

Среди погибших - семеро гражданских.

Пока остается неясным, что именно вызвало взрыв. Есть сообщения об автомобильной бомбе, другие говорят о воздушной атаке.

На месте трагедии работают спасательные команды.

Провинция Идлиб на границе с Турцией является одной из последних основных баз сил сопротивления президенту Башару Асаду.

  • Сирийская армия и ее союзники пообещали вернуть Идлиб и соседнюю провинцию Хам.
  • В последние недели в Идлибе произошли жестокие стычки, когда армия пыталась захватить дорогу между Дамаском и Алеппо.
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