Взрыв в сирийском Идлибе: больше 20 погибших

8 января, 2018, 18:31

По меньшей мере 23 человека погибли и многие получили ранения во время большого взрыва в сирийском городе Идлиб на северо-западе Сирии, который контролируют повстанцы

Центр мониторинга прав беженцев, который базируется в Британии, сообщает, что взрыв произошел в одном из штабов повстанцев, передает ВВС.

Среди погибших - семеро гражданских.

Пока остается неясным, что именно вызвало взрыв. Есть сообщения об автомобильной бомбе, другие говорят о воздушной атаке.

На месте трагедии работают спасательные команды.

Провинция Идлиб на границе с Турцией является одной из последних основных баз сил сопротивления президенту Башару Асаду.