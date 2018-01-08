Во Львове водитель сбила 2 полицейских, одного из них 500 метров "прокатила" на капоте

8 января, 2018, 13:25

Во Львове водитель с признаками наркотического опьянения сбила патрульного и провезла его на капоте полкилометра

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Нацполиции Львовской области на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел 7 января около часа дня на улице Генерала Чупринки. Там патрульные остановили автомобиль Peugeot 208, который выехал на трамвайную полосу встречного движения.

Водитель автомобиля - женщина с признаками наркотического опьянения - отказалась предоставлять правоохранителям документы. Во время этого женщина вдруг начала движение и сначала наехала на одного инспектора, которого от удара отбросило в сторону.

"А тогда, вывернув рулем, сбила второго инспектора и повезла его на капоте. Провезя его по ранее упомянутой улицей, повернув на улицу Ю.Захаревича, а потом на улицу Котляревского – сбросила патрульного с капота и на большой скорости покинула место происшествия", - рассказали в полиции.

Пострадавшего патрульного отвезли в больницу, где у него диагностировали ушибы, ссадины и перелом руки.

Злоумышленницу все же нашли: ее машина была припаркована во дворе на улице Княгини Ольги. Сама женщина, по словам свидетелей, скрылась в подъезде.

"26-летняя женщина уже неоднократно нарушала правила дорожного движения и в свое время видео, где львовян возмутило поведение и нарушение упомянутого лица, даже попало в интернет-сеть", - подытожили правоохранители.