В США разработали искусственных мужчин для секса. Планируется серийное производство

8 января, 2018, 15:12

Калифорнийская компания Realbotix собирается уже в этом году начать продажу секс-роботов с расширенным функционалом

Как отмечают разработчики новых игрушек, их модели будут способны обнимать владельца, запоминать его привычки, а также разговаривать на темы, интересующие собеседника, пишет лондонская газета The Daily Mail.

Мысль о создании искусственного человека пришла к специалистам Realbotix после того как в прошлом году они начали успешные продажи женской версии робота. Кукла, которая умеет разговаривать, стала такой популярной, что инженеры решили создать ее мужской аналог.

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Роботом будет управлять приложение для искусственного интеллекта под названием Harmony, которое будет синхронизироваться с начинкой и позволит андроидам общаться, получать новые навыки и удовлетворять все сексуальные желания владельца. Покупатели смогут выбирать внешность, тип телосложения и цвет кожи робота, а также размер и форму его гениталий.

"Если женщины так заинтересованы в получении удовольствия от вибратора, представьте себе, как они будут чувствовать себя с роботом, который может их обнять", - отметил основатель Realbotix Мэтт Макмуллен.