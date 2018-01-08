В США разработали искусственных мужчин для секса. Планируется серийное производство
Как отмечают разработчики новых игрушек, их модели будут способны обнимать владельца, запоминать его привычки, а также разговаривать на темы, интересующие собеседника, пишет лондонская газета The Daily Mail.
Мысль о создании искусственного человека пришла к специалистам Realbotix после того как в прошлом году они начали успешные продажи женской версии робота. Кукла, которая умеет разговаривать, стала такой популярной, что инженеры решили создать ее мужской аналог.
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Роботом будет управлять приложение для искусственного интеллекта под названием Harmony, которое будет синхронизироваться с начинкой и позволит андроидам общаться, получать новые навыки и удовлетворять все сексуальные желания владельца. Покупатели смогут выбирать внешность, тип телосложения и цвет кожи робота, а также размер и форму его гениталий.
"Если женщины так заинтересованы в получении удовольствия от вибратора, представьте себе, как они будут чувствовать себя с роботом, который может их обнять", - отметил основатель Realbotix Мэтт Макмуллен.
- В конце декабря австрийские ученые рассказали, какой будет жизнь человека в 2037 году.
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