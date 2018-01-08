В Славянске поймали пособницу террористов, которая с 17 лет дежурила на блокпостах

8 января, 2018, 17:51

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции города Славянска Донецкой области во время работы с населением получили информацию о том, что местная жительница 1997 года рождения до недавнего времени находилась в составе незаконных вооруженных формирований

Ее местонахождение было установлено, девушку доставили в полицейский участок, передает департамент коммуникации Нацполиции.

Подозреваемая рассказала, что в апреле 2014 года пришла к своим друзьям, которые "дежурили" на блокпосту возле пожарной части в микрорайоне Артема. Пообщавшись с приверженцами "русского мира" и их кураторами, девушка активно присоединилась к "работе": она проверяла документы водителей и пассажиров, осматривала салоны автомобилей, въезжавших в город.

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Во время проведения активной фазы антитеррористической операции на территории Славянска и района пособница боевиков вместе с сожителем уехала в Донецк. Когда ее приятель погиб под Дебальцевом, девушка еще некоторое время поработала на так называемую "ДНР", но со временем поняла, что «никому не нужна». Тогда жительница Славянска и решила вернуться домой.

Сейчас устанавливаются детали "службы" пособницы в Славянске и Донецке. Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 260 «Создание непредусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности» Уголовного кодекса Украины.

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