В Славянске поймали пособницу террористов, которая с 17 лет дежурила на блокпостах
Ее местонахождение было установлено, девушку доставили в полицейский участок, передает департамент коммуникации Нацполиции.
Подозреваемая рассказала, что в апреле 2014 года пришла к своим друзьям, которые "дежурили" на блокпосту возле пожарной части в микрорайоне Артема. Пообщавшись с приверженцами "русского мира" и их кураторами, девушка активно присоединилась к "работе": она проверяла документы водителей и пассажиров, осматривала салоны автомобилей, въезжавших в город.
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Во время проведения активной фазы антитеррористической операции на территории Славянска и района пособница боевиков вместе с сожителем уехала в Донецк. Когда ее приятель погиб под Дебальцевом, девушка еще некоторое время поработала на так называемую "ДНР", но со временем поняла, что «никому не нужна». Тогда жительница Славянска и решила вернуться домой.
Сейчас устанавливаются детали "службы" пособницы в Славянске и Донецке. Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 260 «Создание непредусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности» Уголовного кодекса Украины.
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- По подсчетам СМИ, в течение прошедшего года на Донбассе погибли примерно 260 украинских воинов.
- Неофициально украинские военные и волонтеры сообщают о потерях российско-террористических войск за этот же период в районе 1 тыс. убитыми.
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