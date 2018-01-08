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В порт Одессы зашел американский эсминец

В понедельник, 8 января 2018 года, у причала нового контейнерного терминала Одесского порта пришвартовался американский эсминец Carney DDG64

Он стал первым кораблем НАТО, который посетил Одессу в Новом году, сообщает Думская.net.

Ожидается, что эсминец пробудет в Одессе до 11 января 2018 года.

Командование 6-го флота ВМС США сообщает, что цель визита корабля - проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО.

В июле 2017 года этот американский эсминец принимал участие в международных учениях "Си Бриз-2017", во время которых на его борт поднимался президент Украины Петр Порошенко.

  • Украина, имея такого соседа, как Россия, имеет единственный выход - вступление в НАТО, - считает первый президент современной Украины Леонид Кравчук.
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