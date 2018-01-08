В Нью-Йорке горит Trump Tower, есть пострадавшие
8 января, 2018, 15:51
В 07:00 по местному времени (14:00 по Киеву) в Trump Tower в Нью-Йорке произошел пожар, американские СМИ сообщают о пострадавших
Сперва телеканал NBC передал, что в результате пожара никто не пострадал.
"Эвакуация не проводилась, пострадавших нет. Президент Дональд Трамп на момент инцидента находился в Белом доме", - говорилось в сообщении.
Также отмечалось, что пожарные приступили к тушению огня.
Позже Reuters со ссылкой на пожарный департамент Нью-Йорка сообщил о двух пострадавших.
Согласно видеозаписи, которую в Twiter обнародовал очевидец, над крышей здания виден столб дыма.
Trump tower on fire pic.twitter.com/mQgvpapw5U— Andy Constan (@constanandy) 8 января 2018 г.
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