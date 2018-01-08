 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Нью-Йорке горит Trump Tower, есть пострадавшие

В 07:00 по местному времени (14:00 по Киеву) в Trump Tower в Нью-Йорке произошел пожар, американские СМИ сообщают о пострадавших

Сперва телеканал NBC передал, что в результате пожара никто не пострадал.

"Эвакуация не проводилась, пострадавших нет. Президент Дональд Трамп на момент инцидента находился в Белом доме", - говорилось в сообщении.

Также отмечалось, что пожарные приступили к тушению огня.

Позже Reuters со ссылкой на пожарный департамент Нью-Йорка сообщил о двух пострадавших.

Согласно видеозаписи, которую в Twiter обнародовал очевидец, над крышей здания виден столб дыма.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 января, 2018 понедельник

больше новостей

8 января, 2018 понедельник

7 января, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать