В Нью-Йорке горит Trump Tower, есть пострадавшие

8 января, 2018, 15:51

В 07:00 по местному времени (14:00 по Киеву) в Trump Tower в Нью-Йорке произошел пожар, американские СМИ сообщают о пострадавших

Сперва телеканал NBC передал, что в результате пожара никто не пострадал.

"Эвакуация не проводилась, пострадавших нет. Президент Дональд Трамп на момент инцидента находился в Белом доме", - говорилось в сообщении.

Также отмечалось, что пожарные приступили к тушению огня.

Позже Reuters со ссылкой на пожарный департамент Нью-Йорка сообщил о двух пострадавших.

Согласно видеозаписи, которую в Twiter обнародовал очевидец, над крышей здания виден столб дыма.