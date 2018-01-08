В Киеве парень порезал мужчине горло ножом возле автобусной остановки

8 января, 2018, 14:27

В Деснянском районе Киева злоумышленник ранил местного жителя в шею, повредив трахею

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Нацполиции столицы.

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта на проспекте Маяковского. Ранения получил 40-летний местный житель.

Как рассказал пострадавший, на улице напротив рынка наглядно знакомый мужчина полоснул его ножом в шею и скрылся. Мужчину отвезли в больницу, где диагностировали колото-резаное ранение шеи с повреждением трахеи.

"Подозреваемый задержан. Во время следственных действий его узнали и свидетели, и сам пострадавший. 19-летний местный житель признался в содеянном, у него также изъяли вещественные доказательства. Известно, что конфликт между мужчинами возник из-за денег, которые старший задолжал младшему", - отметил глава Деснянского управления полиции Александр Косовский.

Молодому объявлено подозрение по факту умышленного убийства, его могут посадить на пятнадцать лет. Сейчас он находится под домашним арестом.