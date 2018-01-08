 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В ЦРУ уверены: Россия попытается вмешаться в выборы США-2018

Россия и другие страны пытаются подорвать выборы в США и попытаются сделать это во время выборов в Конгресс 2018 года

Об этом заявил директор ЦРУ Майк Помпео, сообщает издание Reuters.

Он отметил, что российское вмешательство в американские выборы происходит уже давно и продолжается. Отвечая на вопрос относительно того, пытается ли Кремль и сейчас подорвать выборы в США, он ответил, "да, и делал это в течение десятилетий".

Читайте также: Трамп на крючке. Как Россия вмешивалась в выборы в США

"Да, я продолжаю волноваться, не только за россиян, но и из-за усилий других (стран, - ред.). У нас много врагов, которые хотят подорвать западную демократию", - подчеркнул Помпео.

  • Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер хочет допросить руководителей фирм, которые работали на Пола Манафорта, бывшего советника Дональда Трампа.
  • В распоряжении спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследует связи команды президента США и России, оказалась черновик письма, в котором указано, почему Трамп уволил главу ФБР Джеймса Коми.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 января, 2018 понедельник

7 января, 2018 воскресенье

больше новостей

8 января, 2018 понедельник

7 января, 2018 воскресенье

6 января, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать