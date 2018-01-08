В ЦРУ уверены: Россия попытается вмешаться в выборы США-2018
8 января, 2018, 07:26
Россия и другие страны пытаются подорвать выборы в США и попытаются сделать это во время выборов в Конгресс 2018 года
Об этом заявил директор ЦРУ Майк Помпео, сообщает издание Reuters.
Он отметил, что российское вмешательство в американские выборы происходит уже давно и продолжается. Отвечая на вопрос относительно того, пытается ли Кремль и сейчас подорвать выборы в США, он ответил, "да, и делал это в течение десятилетий".
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"Да, я продолжаю волноваться, не только за россиян, но и из-за усилий других (стран, - ред.). У нас много врагов, которые хотят подорвать западную демократию", - подчеркнул Помпео.
- Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер хочет допросить руководителей фирм, которые работали на Пола Манафорта, бывшего советника Дональда Трампа.
- В распоряжении спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследует связи команды президента США и России, оказалась черновик письма, в котором указано, почему Трамп уволил главу ФБР Джеймса Коми.
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