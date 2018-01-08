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В Чехии умер первый зять Тимошенко

В Праге скончался бывший муж дочери лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, байкер и музыкант Шон Карр

Об этом говорится в Facebook на официальной странице рок-группы Death Valley Screamers, в которую ранее входил Карр.

"С тяжелым сердцем должны сообщить о том, что Шон Карр умер в Праге в 10 утра 8 января во сне. Его дочь Чарли была рядом с ним", - говорится в сообщении.

  • Музыкант умер на 50-м году жизни. Кроме дочери у него остался сын Джекс.
  • С 2005 по 2012 годы он был женат на Евгении Тимошенко. Вторым ее мужем стал одесский предприниматель Артур Чечеткин.
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