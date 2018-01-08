Украинку Свитолину признали четвертой ракеткой мира
8 января, 2018, 11:37
Украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась с шестой строчки на четвертую в рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA)
Об этом говорится на официальном сайте WTA, рейтинг обновлен 8 января.
Сейчас на первом месте рейтинга находится румынка Симона Халеп, которая имеет 6425 очков. Второе и третье место занимают датчанка Каролин Возняцки и испанка Гарбинье Мугуруса с результатом 6095 и 6005 очков соответственно.
Свитолина сейчас 5785 очков, ей удалось обойти американку Винус Уильямс, у которой 5567 очков.
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- Накануне Свитолина выиграла турнир серии WTA в австралийском Брисбене с призовым фондом в 1 миллион долларов.
- В полуфинале турнира Свитолина в двух сетах со счетом 7:5, 7:5 победила третью ракетку мира словачку Каролину Плишкову.
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