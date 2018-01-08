Украинку Свитолину признали четвертой ракеткой мира

8 января, 2018, 11:37

Украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась с шестой строчки на четвертую в рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA)

Об этом говорится на официальном сайте WTA, рейтинг обновлен 8 января.

Сейчас на первом месте рейтинга находится румынка Симона Халеп, которая имеет 6425 очков. Второе и третье место занимают датчанка Каролин Возняцки и испанка Гарбинье Мугуруса с результатом 6095 и 6005 очков соответственно.

Свитолина сейчас 5785 очков, ей удалось обойти американку Винус Уильямс, у которой 5567 очков.

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