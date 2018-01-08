Украинец 11 лет прожил в Беларуси, а вернувшись признался, что его завербовали следить за участниками АТО

8 января, 2018, 19:50

Гражданин Украины после 11 лет проживания в Беларуси и возвращения в Украину пришел в управление СБУ в Черниговской области и признался, что его завербовал Комитет госбезопасности Беларуси

Об этом сообщает белорусский оппозиционный телеканал "Белсат", который вещает из Польши.

Как следует из решения Репкинского районного суда Черниговской области от 4 января 2018 года, благодаря добровольному признанию, украинец освобожден от уголовной ответственности по делу о государственной измене.

В документе отмечается, что украинец в течение 2006-2017 годов постоянно проживал вместе с женой в Хойникском районе Гомельской области (Республика Беларусь). Но в июне 2017 белорусская власть лишила его вида на жительство, и он вынужденно вернулся к родителям в поселок Репки Черниговской области, продолжая периодически посещать жену в Беларуси и там же заправлять автомобиль.

В июле 2017 года, во время очередной поездки в Беларусь, на пограничном пункте пропуска "Новая Гута" под угрозой депортации и запрета въезда на белорусскую территорию сотрудник КГБ Беларуси предложил украинцу сотрудничество, и он согласился, подписав соответствующие конфиденциальные документы. Украинец должен был получать задания и передавать собранную информацию в Беларусь во время личных встреч с сотрудником КГБ в "Новой Гуте".

Речь шла о сборе разведывательной информации об автомобильном транспорте и личном составе Государственной пограничной службы Украины и правоохранительных органов Украины, которые находятся на территории Репкинского района Черниговской области возле границы с Беларусью, а также информации о местных жителях, принимавших участие в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

В октябре 2017 года против украинца завели уголовное дело по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от 12 до 15 лет.

Однако, поскольку украинец добровольно обратился в СБУ с заявлением о своей связи с представителями иностранной спецслужбы, а следствие не установило ущерба, причиненного им государственным интересам Украины, то его освободили от уголовной ответственности.