Твит Трампа о ядерной кнопке - напоминание, что мы можем уничтожить КНДР, - посол США в ООН
Об этом заявила представитель США в ООН Никки Хейли, сообщает издание Reuters.
Комментируя недавний твит президента Дональда Трампа относительно того, что он имеет больше и мощнее ядерную кнопку, чем глава КНДР Ким Чен Ын, она отметила, что с последнего следует всегда "быть начеку".
"Очень важно, чтобы мы никогда не позволяли ему (Ким Чен Ыну, - ред.) вести себя настолько высокомерно, что он не осознает реальности того, что произойдет, если он начнет ядерную войну", - отметила Хейли.
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Она добавила, что в Северной Корее должно быть ясно, что Соединенные Штаты не будут уменьшать давление на Ким Чен Ына.
"Мы не собираемся позволять им драматизировать тот факт, что у них есть кнопка прямо на их столе, и они могут уничтожить США. Мы хотим всегда напоминать им, что мы тоже можем их уничтожить, поэтому будьте очень осторожны с вашими словами и тем, что вы делаете", - заключила Хейли.
- Накануне Трамп заявил о готовности поговорить с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, но на своих условиях.
- Напомним, ранее Южная Корея предложила КНДР договориться об участии северокорейских спортсменов в зимней Олимпиаде.
- Впоследствии Ким Чен Ын возобновил линию спецсвязи с Южной Кореей.
- Дональд Трамп и Ким Чен Ын обменялись угрозами применить "ядерные кнопки".
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