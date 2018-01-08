Твит Трампа о ядерной кнопке - напоминание, что мы можем уничтожить КНДР, - посол США в ООН

8 января, 2018, 08:21

Американская власть не собирается терпеть ядерные угрозы со стороны Северной Кореи и готова нанести удар в ответ

Об этом заявила представитель США в ООН Никки Хейли, сообщает издание Reuters.

Комментируя недавний твит президента Дональда Трампа относительно того, что он имеет больше и мощнее ядерную кнопку, чем глава КНДР Ким Чен Ын, она отметила, что с последнего следует всегда "быть начеку".

"Очень важно, чтобы мы никогда не позволяли ему (Ким Чен Ыну, - ред.) вести себя настолько высокомерно, что он не осознает реальности того, что произойдет, если он начнет ядерную войну", - отметила Хейли.

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Она добавила, что в Северной Корее должно быть ясно, что Соединенные Штаты не будут уменьшать давление на Ким Чен Ына.

"Мы не собираемся позволять им драматизировать тот факт, что у них есть кнопка прямо на их столе, и они могут уничтожить США. Мы хотим всегда напоминать им, что мы тоже можем их уничтожить, поэтому будьте очень осторожны с вашими словами и тем, что вы делаете", - заключила Хейли.