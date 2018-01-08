Террористы нарушили перемирие на Рождество, ранен боец АТО

8 января, 2018, 07:08

За минувшие сутки один украинский военнослужащий получил ранения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

В ведомстве отметили, что "режим тишины" на Рождество продержался почти сутки, однако оккупанты вечером нарушили режим прекращения огня.

На Донецком направлении позиции возле Верхнеторецкого накрыли огнем из 82-мм минометов и стрелкового оружия. Боевики также выпустили в сторону украинских военных полтора десятка мин. Бойцы АТО огонь в ответ не открывали.

"Во время выполнения боевого задания на Луганском направлении за прошедшие сутки ранения получил 1 военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Его оперативно доставили в военно-медицинское учреждения", - подытожили в штабе.