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Террористы нарушили перемирие на Рождество, ранен боец АТО

За минувшие сутки один украинский военнослужащий получил ранения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

В ведомстве отметили, что "режим тишины" на Рождество продержался почти сутки, однако оккупанты вечером нарушили режим прекращения огня.

На Донецком направлении позиции возле Верхнеторецкого накрыли огнем из 82-мм минометов и стрелкового оружия. Боевики также выпустили в сторону украинских военных полтора десятка мин. Бойцы АТО огонь в ответ не открывали.

"Во время выполнения боевого задания на Луганском направлении за прошедшие сутки ранения получил 1 военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Его оперативно доставили в военно-медицинское учреждения", - подытожили в штабе.

  • 6 января стало известно, что несмотря на достигнутые договоренности относительно новогодне-рождественского перемирия, российско-оккупационные войска нарушили "режим тишины".
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