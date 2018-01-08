 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Танкер с нефтью уже 2 дня горит возле берегов Китая: Существует угроза взрыва и экологической катастрофы

В Восточно-Китайском море возникла угроза экологической катастрофы из-за утечки нефти из панамского танкера

Об этом сообщает издание BBC.

Отмечается, что панамский танкер Санчи перевозил нефть из Ирана в Южную Корею, когда вдруг столкнулся с грузовым судном Гонконга CF Crystal, перевозивший зерно из США. Инцидент произошел в Восточно-Китайском море, примерно в 260 км от побережья Шанхая.

Столкновение произошло вечером 7 января, причины этого до сих пор остаются неизвестными. Экипаж с грузового судна уже удалось спасти, однако 32 человека с борта Санчи остаются пропавшими. Поисковые операции пока крайне затруднены из-за токсичных облаков.

На борту танкера находится 136 тысяч тонн конденсата, который является сверхлегкой версией сырой нефти, его стоимость оценивается в $66 млн, а на танкере насчитывается около миллиона баррелей. На Санчи также перевозили определенное количество тяжелого и токсичного топлива.

Конденсат очень отличается от черной сырой нефти, он существует в газовой форме в резервуарах высокого давления и становится жидким, когда его высвобождают.

Конденсат очень токсичен, имеет низкую плотность и является значительно более взрывоопасным, чем обычная сырая нефть. Он также может быть без запаха и цвета, поэтому его гораздо сложнее обнаружить.

  • Ранее стало известно, что вблизи восточного побережья Китая столкнулись два судна, в результате чего 32 члена экипажа пропали.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 января, 2018 понедельник

7 января, 2018 воскресенье

больше новостей

8 января, 2018 понедельник

7 января, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать