Танкер с нефтью уже 2 дня горит возле берегов Китая: Существует угроза взрыва и экологической катастрофы

8 января, 2018, 10:56

В Восточно-Китайском море возникла угроза экологической катастрофы из-за утечки нефти из панамского танкера

Об этом сообщает издание BBC.

Отмечается, что панамский танкер Санчи перевозил нефть из Ирана в Южную Корею, когда вдруг столкнулся с грузовым судном Гонконга CF Crystal, перевозивший зерно из США. Инцидент произошел в Восточно-Китайском море, примерно в 260 км от побережья Шанхая.

Столкновение произошло вечером 7 января, причины этого до сих пор остаются неизвестными. Экипаж с грузового судна уже удалось спасти, однако 32 человека с борта Санчи остаются пропавшими. Поисковые операции пока крайне затруднены из-за токсичных облаков.

На борту танкера находится 136 тысяч тонн конденсата, который является сверхлегкой версией сырой нефти, его стоимость оценивается в $66 млн, а на танкере насчитывается около миллиона баррелей. На Санчи также перевозили определенное количество тяжелого и токсичного топлива.

Конденсат очень отличается от черной сырой нефти, он существует в газовой форме в резервуарах высокого давления и становится жидким, когда его высвобождают.

Конденсат очень токсичен, имеет низкую плотность и является значительно более взрывоопасным, чем обычная сырая нефть. Он также может быть без запаха и цвета, поэтому его гораздо сложнее обнаружить.