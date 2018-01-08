Танкер с нефтью уже 2 дня горит возле берегов Китая: Существует угроза взрыва и экологической катастрофы
Об этом сообщает издание BBC.
Отмечается, что панамский танкер Санчи перевозил нефть из Ирана в Южную Корею, когда вдруг столкнулся с грузовым судном Гонконга CF Crystal, перевозивший зерно из США. Инцидент произошел в Восточно-Китайском море, примерно в 260 км от побережья Шанхая.
Столкновение произошло вечером 7 января, причины этого до сих пор остаются неизвестными. Экипаж с грузового судна уже удалось спасти, однако 32 человека с борта Санчи остаются пропавшими. Поисковые операции пока крайне затруднены из-за токсичных облаков.
На борту танкера находится 136 тысяч тонн конденсата, который является сверхлегкой версией сырой нефти, его стоимость оценивается в $66 млн, а на танкере насчитывается около миллиона баррелей. На Санчи также перевозили определенное количество тяжелого и токсичного топлива.
Конденсат очень отличается от черной сырой нефти, он существует в газовой форме в резервуарах высокого давления и становится жидким, когда его высвобождают.
Конденсат очень токсичен, имеет низкую плотность и является значительно более взрывоопасным, чем обычная сырая нефть. Он также может быть без запаха и цвета, поэтому его гораздо сложнее обнаружить.
- Ранее стало известно, что вблизи восточного побережья Китая столкнулись два судна, в результате чего 32 члена экипажа пропали.
Читайте также
-
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе
-
Читайте также
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе