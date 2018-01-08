Синоптики рассказали, где завтра ожидать снег

8 января, 2018, 14:56

Согласно прогнозам, 9 января в некоторых городах Украины и Прикарпатье выпадет снег

Об этом сообщает Гидрометцентр на своей странице в Facebook.

"В Карпатах ночью 9 января будет падать небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью -3 -8°, днем -2 +3°", - отметили в ведомстве.

Также этой ночью снег должен выпасть во Львове и Одессе, хотя днем осадков не будет. Во Львове температура ночью будет колебаться в пределах -4 -6°, а днем - 0 +2°.

В Одессе ночью ожидается до 3 градусов мороза, а днем воздух прогреется до 2-4 градусов тепла.