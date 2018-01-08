Синоптики рассказали, где завтра ожидать снег
8 января, 2018, 14:56
Согласно прогнозам, 9 января в некоторых городах Украины и Прикарпатье выпадет снег
Об этом сообщает Гидрометцентр на своей странице в Facebook.
"В Карпатах ночью 9 января будет падать небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью -3 -8°, днем -2 +3°", - отметили в ведомстве.
Также этой ночью снег должен выпасть во Львове и Одессе, хотя днем осадков не будет. Во Львове температура ночью будет колебаться в пределах -4 -6°, а днем - 0 +2°.
В Одессе ночью ожидается до 3 градусов мороза, а днем воздух прогреется до 2-4 градусов тепла.
- Синоптик Еспресо Наталья Диденко рассказала, что на этой неделе в Украине ожидается постепенное снижение температуры воздуха.
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