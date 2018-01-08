Синоптик рассказала, какой будет погода в течение недели

8 января, 2018, 11:23

На этой неделе в Украине ожидается постепенное снижение температуры воздуха

Об этом в эфире Эспрессо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

В Украину с понедельника пришло похолодание, в частности в Житомирской, Волынской, Ровенской, Черниговской и Сумской областях, а также в центральных регионах.

Температура воздуха в течение недели будет невысокой, ночью будет преимущественно морозно, температура будет колебаться в пределах -1 -5 градусов.

Днем ожидается от 0 до 4 градусов тепла, подобная погода продержится до пятницы. Уже 13 и 14 января дневная температура станет минусовой. Значительных осадков на этой неделе не предвидится.

В Киеве ночью ожидается -1 -4 градусов мороза, днем воздух прогреется до 2 градусов тепла, однако в конце недели дневная температура снизится до -2 градусов. В столице будет преобладать сухая погода.