Стали известны дата и время похорон правозащитницы Ноздровской
8 января, 2018, 09:56
Правозащитницу Ирину Ноздровскую намерены похоронить завтра, 9 января
Об этом на странице в Facebook сообщила ее дочь Анастасия Ноздровская.
Она отметила, что похороны состоятся в селе Демидов Киевской области. По ее словам, люди начнут собираться на 10-11 часов утра.
Отметим, накануне полиция попросила обращаться на "горячую линию" всех тех, кто видел, как правозащитница Ноздровская возвращалась домой. Это необходимо для того, чтобы выяснить обстоятельства убийства женщины.
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- Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело правозащитницы Ноздровской нашли в реке возле Демидова.
- Ноздровская занималась делом расследование гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. По данным следствия, Россошанский во время совершения смертельного наезда на сестру Ноздровской находился в состоянии наркотического опьянения и не стал оказывать ей первую медицинскую помощь. На момент совершения наезда девушка еще была жива.
- В мае 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.
- В четверг, 28 декабря, Россошанский за счет активной позиции Ноздровской не смог выйти на свободу по амнистии. По данным СМИ, после завершения судебного заседания, которое состоялось в тот день, отец осужденного лично угрожал женщине. Она исчезла уже на следующий день, вечером в пятницу, 29 декабря.
- Смерть правозащитницы Ноздровской расследуют как убийство.
- 2 января в Киеве на улице Владимирской под областным управлением полиции в Киевской области проходил митинг с требованием расследовать убийство Ноздровской. На митинг вышли около 500 человек.
- Дочке и родителям Ноздровской предоставят государственную охрану.
- Полиция не рассматривает версию самоубийства Ноздровской.
- Следствие отрабатывает четыре основные версии убийства правозащитницы.
- Дочь Ноздровской рассказала, кого подозревает в убийстве матери.
- По просьбе родственников, следствие отправило тело Ноздровской на повторную экспертизу.
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