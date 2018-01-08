Стали известны дата и время похорон правозащитницы Ноздровской

8 января, 2018, 09:56

Правозащитницу Ирину Ноздровскую намерены похоронить завтра, 9 января

Об этом на странице в Facebook сообщила ее дочь Анастасия Ноздровская.

Она отметила, что похороны состоятся в селе Демидов Киевской области. По ее словам, люди начнут собираться на 10-11 часов утра.

Отметим, накануне полиция попросила обращаться на "горячую линию" всех тех, кто видел, как правозащитница Ноздровская возвращалась домой. Это необходимо для того, чтобы выяснить обстоятельства убийства женщины.

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