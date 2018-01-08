США отправили на орбиту таинственный правительственный спутник благодаря SpaceX

8 января, 2018, 07:55

Ракетоноситель компании SpaceX Falcon 9 успешно отправил сверхсекретный правительственный спутник Zuma на орбиту Земли

Об этом сообщает издание Space.

Запуск ракетоносителя состоялся с военно-воздушной станции Кейп Канаверал, расположенной на флоридском побережье.

Спутник удалось поместить на околоземной орбите, после чего часть ракетоносителя успешно вернулась на Землю.

Известно, что запуском спутника занималась оборонная компания Northrop Grumman, однако пока неизвестно, какое агентство будет управлять спутником. Тайной также остается и то, какова миссия спутника: гражданская или военная.