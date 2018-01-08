США отправили на орбиту таинственный правительственный спутник благодаря SpaceX
8 января, 2018, 07:55
Ракетоноситель компании SpaceX Falcon 9 успешно отправил сверхсекретный правительственный спутник Zuma на орбиту Земли
Об этом сообщает издание Space.
Запуск ракетоносителя состоялся с военно-воздушной станции Кейп Канаверал, расположенной на флоридском побережье.
Спутник удалось поместить на околоземной орбите, после чего часть ракетоносителя успешно вернулась на Землю.
Известно, что запуском спутника занималась оборонная компания Northrop Grumman, однако пока неизвестно, какое агентство будет управлять спутником. Тайной также остается и то, какова миссия спутника: гражданская или военная.
Читайте также: Марс, внеземная жизнь и 9-и планета. Как люди за год приблизились к звездам
- Напомним, американская компания SpaceX и космическое агентство NASA успешно запустили ракетоноситель Falcon 9 со спутником Dragon, который доставит более двух тонн груза на Международную космическую станцию
- Ранее компания SpaceX также осуществила запуск телекоммуникационного спутника SES 11/EchoStar 105.
- Недавно Илон Маск раскрыл новые детали о колонизации Марса и планы SpaceX.
- 8 ноября компания Илона Маска SpaceX начала расследование причин взрыва двигателя нового поколения для ракеты Falcon 9.
Читайте также
-
-
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе