Советник Трампа по нацбезопасности говорит, что есть доказательства вмешательства России в выборы в Мексике-2018

8 января, 2018, 09:38

Российская власть запустила сложную кампанию, чтобы повлиять на президентские выборы в Мексике в этом году

Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер, сообщает издание Reuters.

Видео его речи было записано еще 15 декабря, однако эта ее часть появилась только сейчас.

Тогда он отмечал, что существуют доказательства вмешательства России в мексиканские выборы, которые должны состояться в июле. В такой способ Кремль, по словам советника, хочет поляризовать демократические общества и настроить граждан друг против друга.

"Вы уже на самом деле видели первые признаки этого в президентской кампании в Мексике", - подчеркнул Макмастер, при этом он не уточнил, как именно российская власть хочет повлиять на выборы в стране.

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Отметим, накануне директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Россия и другие страны пытаются подорвать выборы в США и попытаются сделать это во время выборов в Конгресс 2018 года.