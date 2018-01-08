Социологи говорят, что уровень бедности в Украине снизился до 12% - почти как в 2013 году
Об этом заявила заместитель исполнительного директора КМИС Виктория Захожая, сообщает "Зеркало недели".
Она рассказала, как менялся уровень бедности с 1994 до 2017 года. В частности, наихудшей ситуация была в конце 1990 годов. В 1998 году 52% опрошенных отмечали, что они почти голодают. Впрочем уже через 10 лет уровень бедности снизился до 11%.
"В 2008 году, после начала мирового кризиса, уровень бедности вырос до 21%, но затем ситуация стала улучшаться. Перед началом военного конфликта, в 2013-м, уровень бедности составлял 9%, с 2014-го по 2016 годы увеличившись почти вдвое - до 17%. Но в течение последнего года ситуация улучшилась, и уровень бедности снизился до 12%", - подчеркнула Захожая.
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- Отметим, ранее вице-премьер Павел Розенко заявил, что более 28% украинских семей, в составе которых есть работающий человек, находятся за чертой бедности.
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