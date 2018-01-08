Россия призвала в армию 10 тысяч крымчан с начала аннексии, - правозащитная группа

8 января, 2018, 14:44

Около 10 тысяч жителей аннексированного Крыма были вынуждены идти служить в российскую армию

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа" на своей странице в Facebook.

В ведомстве отметили, что в прошлом году значительно выросло количество крымчан, которых призвали в российскую армию. Если в 2016 году их было около 3100, то в 2017 году - почти 5 тысяч.

"Всего за период оккупации в Вооруженные силы РФ призвали примерно 10 000 крымчан", - отметили представители группы.

Более того, в прошлом году за уклонение от службы в армии открыли 4 уголовных производства, в трех из которых уже вынесли приговор.

В частности, крымчане Трош и Бахолдин были приговорены к штрафам в размере 25 тысяч рублей каждому, при этом наличие судимости не освободило их от прохождения обязательной службы в ВС. Последняя призывная кампания на полуострове состоялась осенью, когда было призвано 2400 человек.

"По информации "начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата РК" Вадима Мешалкина, с этих 2400 человек 645 отправили служить в воинские части, расположенные на территории РФ", - подытожили в ведомстве.