Пустыню Сахара покрыло снегом
8 января, 2018, 21:15
В Алжире, в пустыне Сахара, в городе Айн-Сефра выпал снег
Снег в пустыне снял фотограф Карим Боучатата, его работы опубликовал местный портал TSA Algerie.
"В пустыне появился красивый пейзаж, где встретились мягкость золотых песков и чистый белый снег", - сказано в описании к фотографиям.
По данным агентства, снег растаял в этот же день, 8 января.
بالصور .. الثلوج تغطي صحراء عين الصفراءhttps://t.co/dSXdFZ0eZR pic.twitter.com/fp4VarqiBg— TSA عربي (@tsaarabi) 8 января 2018 г.
- В прошлом году снег в Сахаре выпал в декабре.
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