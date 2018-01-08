Пустыню Сахара покрыло снегом

8 января, 2018, 21:15

В Алжире, в пустыне Сахара, в городе Айн-Сефра выпал снег

Снег в пустыне снял фотограф Карим Боучатата, его работы опубликовал местный портал TSA Algerie.

"В пустыне появился красивый пейзаж, где встретились мягкость золотых песков и чистый белый снег", - сказано в описании к фотографиям.

По данным агентства, снег растаял в этот же день, 8 января.