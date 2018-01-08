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Пустыню Сахара покрыло снегом

В Алжире, в пустыне Сахара, в городе Айн-Сефра выпал снег

Снег в пустыне снял фотограф Карим Боучатата, его работы опубликовал местный портал TSA Algerie.

"В пустыне появился красивый пейзаж, где встретились мягкость золотых песков и чистый белый снег", - сказано в описании к фотографиям.

По данным агентства, снег растаял в этот же день, 8 января.

  • В прошлом году снег в Сахаре выпал в декабре.
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