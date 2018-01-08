Премьер Венгрии назвал беженцев "мусульманскими захватчиками"
Об этом он сообщил в интервью изданию Bild.
"Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков", - заявил премьер.
По его мнению, беженцы являются экономическими мигрантами, которые ищут лучшей жизни.
Вместе с тем, от них исходит опасность, поскольку "большое количество мусульман обязательно ведет к образованию параллельных обществ".
"Мы этого не хотим", - подчеркнул он.
Орбан также добавил, что, с его точки зрения, "мультикультурализм - это лишь иллюзия".
Кроме того, премьер отверг обвинения в том, что Венгрия получает помощь от Евросоюза и при этом не берет на себя ответственность по приему беженцев. Он заявил, что финансовая помощь, которую Будапешт получает из Фонда сплоченности ЕС, никоим образом не связана с вопросом беженцев.
"Это справедливая компенсация за то, что мы открыли свой рынок для свободной конкуренции. Это не имеет ничего общего с проблемой беженцев", - сказал глава венгерского правительства.
- Летом 2017 года Орбан заявил, что лидеры Европейского Союза и венгерско-американский миллиардер Джордж Сорос якобы стремятся к "новой, смешанной, исламизированной Европе".
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