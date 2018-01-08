Премьер Венгрии назвал беженцев "мусульманскими захватчиками"

8 января, 2018, 15:35

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает мигрантов с Ближнего Востока и Северной Африки "мусульманскими захватчиками" и заявил, что его страна не намерена их принимать, несмотря на возмущение Евросоюза

Об этом он сообщил в интервью изданию Bild.

"Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков", - заявил премьер.

По его мнению, беженцы являются экономическими мигрантами, которые ищут лучшей жизни.

Вместе с тем, от них исходит опасность, поскольку "большое количество мусульман обязательно ведет к образованию параллельных обществ".

"Мы этого не хотим", - подчеркнул он.

Орбан также добавил, что, с его точки зрения, "мультикультурализм - это лишь иллюзия".

Кроме того, премьер отверг обвинения в том, что Венгрия получает помощь от Евросоюза и при этом не берет на себя ответственность по приему беженцев. Он заявил, что финансовая помощь, которую Будапешт получает из Фонда сплоченности ЕС, никоим образом не связана с вопросом беженцев.

"Это справедливая компенсация за то, что мы открыли свой рынок для свободной конкуренции. Это не имеет ничего общего с проблемой беженцев", - сказал глава венгерского правительства.