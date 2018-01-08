Правоохранители Запорожской области перешли на усиленный режим работы
Об этом заявил пресс-офицер управления СБУ в Запорожской области Сергей Левченко, сообщает "Радио Свобода".
Он отметил, что соответствующие меры были введены еще вечером 6 января. Отметим, в день, по информации местных СМИ, неизвестные избили двух мужчин, которые принесли игрушку храма Московского патриархата, что происходило в рамках флешмоба # принеси_ляльку.
"Полиция, патрульная полиция, СБУ постоянно в таком напряженном графике работы повышенной безопасности. Из-за позавчерашних событий все переведены в усиленный режим. Все находятся в зоне досягаемости. Патрульные машины находятся вблизи церквей на случай чрезвычайной ситуации", - отметил Левченко.
Перед этим в Запорожье священник Московского патриархата отказался отпевать умершего 2-летнего ребенка, потому что он была крещен священником Киевского патриархата. Как следствие, по призыву блогера Юрия Гудыменко многими городах Украины прокатилась акция # принесиляльку, во время которой ее участники приносили под церкви УПЦ МП (в т.ч. в Киево-Печерскую Лавру) детские игрушки.
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