Правоохранители Запорожской области перешли на усиленный режим работы

8 января, 2018, 13:54

Структуры СБУ и Нацполиции Запорожской области были переведены в усиленный режим работы после того, как неизвестные лица, по информации соцсетей, напали на двух участников АТО возле храма Московского патриархата

Об этом заявил пресс-офицер управления СБУ в Запорожской области Сергей Левченко, сообщает "Радио Свобода".

Он отметил, что соответствующие меры были введены еще вечером 6 января. Отметим, в день, по информации местных СМИ, неизвестные избили двух мужчин, которые принесли игрушку храма Московского патриархата, что происходило в рамках флешмоба # принеси_ляльку.

"Полиция, патрульная полиция, СБУ постоянно в таком напряженном графике работы повышенной безопасности. Из-за позавчерашних событий все переведены в усиленный режим. Все находятся в зоне досягаемости. Патрульные машины находятся вблизи церквей на случай чрезвычайной ситуации", - отметил Левченко.

Перед этим в Запорожье священник Московского патриархата отказался отпевать умершего 2-летнего ребенка, потому что он была крещен священником Киевского патриархата. Как следствие, по призыву блогера Юрия Гудыменко многими городах Украины прокатилась акция # принесиляльку, во время которой ее участники приносили под церкви УПЦ МП (в т.ч. в Киево-Печерскую Лавру) детские игрушки.