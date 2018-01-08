Под епархию Московского патриархата в Виннице принесли гроб с надписью "логово оккупантов"
Они разместили на заборе плакаты с различными надписями и положили детские игрушки, сообщает местный портал 20 минут.
Акция посвящена трагическим событиям, которые произошли 31 декабря в Запорожье.
По словам активистов, собравшихся под стенами епархии, акция проходит во многих городах страны.
"В Виннице мы решили провести эту акцию под стенами епархии. К сожалению сегодня выходной, и к нам вышел только охранник. Но он взял у нас большую куклу. Обещал передать владыке. Этой акцией мы хотели показать, что ситуация, сложившаяся в Запорожье, не входит ни в какие рамки. Как может быть, что находясь уже на кладбище священник отказывается отпевать маленького ангелочка?", - рассказывает соорганизатор акции Юлия Пискунова.
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Событие прокомментировал представитель Московского патриархата.
"Ситуация неприятная и страшная! Прежде всего потому, что унесла жизни людей. Считаю, что в этой ситуации было бы лучше отпеть ребенка. Потому что он был христианином. Я бы поступил иначе, чем запорожский священник. Иначе поступили бы еще несколько винницких священников, с которыми я обсуждал это событие ", - отметил протодиакон и секретарь Винницкой епархии УПЦ МП Владислав Демченко.
По мнению Демченко, причина запорожского инцидента еще может быть в компании, которая предоставляла ритуальные услуги. Ведь часто компании имеют договоренность с отдельными священниками. При этом они не интересуются к какой конфессии он принадлежит. По его словам, этот нюанс нередко всплывает уже у гроба.
- Напомним, в Запорожье, священник Московского патриархата отказался отпевать умершего 2-летнего ребенка, потому что он был крещен священником Киевского патриархата. Как следствие, по призыву блогера Юрия Гудыменко по многим городам Украины прокатилась акция #принесиляльку, во время которой ее участники приносили под церкви УПЦ МП (в т.ч. в Киево-Печерскую Лавру) детские игрушки.
- В Запорожье охрана одной из церквей МП избила участников этого флеш-моба.
- 7 января неустановленные лица вошли внутрь Свято-Троицкого кафедрального собора (другое название - Троицкая церковь) УПЦ МП в Днипре и обратились к собравшимся там церковнослужителям и посетителям со словами осуждения.
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