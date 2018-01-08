Под епархию Московского патриархата в Виннице принесли гроб с надписью "логово оккупантов"

8 января, 2018, 18:56

В Виннице, возле здания Винницкой епархии УПЦ Московского патриархата, примерно десять человек устроили протестную акцию

Они разместили на заборе плакаты с различными надписями и положили детские игрушки, сообщает местный портал 20 минут.

Акция посвящена трагическим событиям, которые произошли 31 декабря в Запорожье.

По словам активистов, собравшихся под стенами епархии, акция проходит во многих городах страны.

"В Виннице мы решили провести эту акцию под стенами епархии. К сожалению сегодня выходной, и к нам вышел только охранник. Но он взял у нас большую куклу. Обещал передать владыке. Этой акцией мы хотели показать, что ситуация, сложившаяся в Запорожье, не входит ни в какие рамки. Как может быть, что находясь уже на кладбище священник отказывается отпевать маленького ангелочка?", - рассказывает соорганизатор акции Юлия Пискунова.

Читайте также: Пропаганда от бога. Как русская церковь решала судьбу Украины

Событие прокомментировал представитель Московского патриархата.

"Ситуация неприятная и страшная! Прежде всего потому, что унесла жизни людей. Считаю, что в этой ситуации было бы лучше отпеть ребенка. Потому что он был христианином. Я бы поступил иначе, чем запорожский священник. Иначе поступили бы еще несколько винницких священников, с которыми я обсуждал это событие ", - отметил протодиакон и секретарь Винницкой епархии УПЦ МП Владислав Демченко.

По мнению Демченко, причина запорожского инцидента еще может быть в компании, которая предоставляла ритуальные услуги. Ведь часто компании имеют договоренность с отдельными священниками. При этом они не интересуются к какой конфессии он принадлежит. По его словам, этот нюанс нередко всплывает уже у гроба.