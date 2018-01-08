Почему авто на еврономерах - это плохо. Объяснения главы налогового комитета Рады
Об этом заявила глава комитета, депутат от БПП Нина Южанина в интервью изданию "Новое время. Бизнес".
Она отметила, что сейчас автомобилей на еврономерах в стране очень много и это не хорошо. По ее словам, такие машины нарушили не только таможенные правила, но и нарушают безопасность на дорогах и правила дорожного движения.
Читайте также: Украину заполонили евробляхи. 7 причин, почему возник бешеный бум на авто с еврономерами
"Более того, большая часть таких автомобилистов даже не имеют страхования гражданской ответственности. То есть вообще не несут никакой ответственности на дороге. Проблемы с этим никуда не исчезли, а наоборот проблема обострилась, ведь таких автомобилей стало значительно больше в последнее время", - подчеркнула Южанина.
Читайте также: Машины на еврономерах начали активно штрафовать. Что происходит
Читайте также
-
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе
-
Читайте также
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе