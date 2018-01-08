Почему авто на еврономерах - это плохо. Объяснения главы налогового комитета Рады

8 января, 2018, 13:46

В налоговом комитете украинского парламента считают, что автомобили на еврономерах приносят стране только проблемы

Об этом заявила глава комитета, депутат от БПП Нина Южанина в интервью изданию "Новое время. Бизнес".

Она отметила, что сейчас автомобилей на еврономерах в стране очень много и это не хорошо. По ее словам, такие машины нарушили не только таможенные правила, но и нарушают безопасность на дорогах и правила дорожного движения.

Читайте также: Украину заполонили евробляхи. 7 причин, почему возник бешеный бум на авто с еврономерами

"Более того, большая часть таких автомобилистов даже не имеют страхования гражданской ответственности. То есть вообще не несут никакой ответственности на дороге. Проблемы с этим никуда не исчезли, а наоборот проблема обострилась, ведь таких автомобилей стало значительно больше в последнее время", - подчеркнула Южанина.

Читайте также: Машины на еврономерах начали активно штрафовать. Что происходит