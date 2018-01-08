Навальный рассказал, сколько голосов на выборах в марте получат Путин и другие кандидаты

8 января, 2018, 23:16

Отрыв между Владимиром Путиным и тем, кто займет второе место на президентских выборах в России в марте 2018 года, составит не менее 60%

Об этом один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный, которого власть не допускает к регистрации в статусе кандидата на пост главы государства, заявил 8 января 2018 года в эфире радио "Эхо Москвы".

"Первое место - это Путин: 73-76%. Второе место - это Жириновский: 10-13%. Третье место - это Грудинин (кандидат от КПРФ, которая впервые не выставляет Геннадия Зюганова - ред.): 10-12%. Остальные получат 1-2%. Это Явлинский, Собчак и Титов", - пояснил он.

По его словам, такой низкий результат большинства кандидатов в президенты обусловлен тем, что никто из них, на самом деле не занимается предвыборной кампанией и не встречается с избирателями. Например, подавляющее большинство избирателей, отметил он, даже не знает что вместо Зюганова от коммунистов на этот раз выдвигается Грудинин.

"На какие проценты они могут претендовать, если они не осуществляют хотя бы элементарных шагов?", - отметил политик.